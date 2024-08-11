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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1818 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1818 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1818 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,88 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1818
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1818 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1171 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 375 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.

Сохранность
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Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
403 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе Russiancoin - April 5, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 5 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе Münzen & Medaillen - February 26, 2016
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1818 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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