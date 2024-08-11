Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1818 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,66 - 0,88 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1818
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1818 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1171 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 375 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 5 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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