Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Дукат 1818 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Дукат
- Год 1818
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1818 года со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1421 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 16500 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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