Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Дукат 1818 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Дукат 1818 года W - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Дукат 1818 года W - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Дукат
  • Год 1818
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1818 года со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1421 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 16500 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (2)
  • Künker (12)
  • Möller (1)
  • Sonntag (10)
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
8061 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Busso Peus - April 26, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
8583 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Sonntag - November 26, 2019
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Дукат 1818 W на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Монеты Вюртемберга 1818 года Все вюртембергские монеты вюртембергские золотые монеты вюртембергские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск