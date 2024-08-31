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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1818 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1818 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1818 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,91 - 2,68 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1818
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1818 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1630 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 160 EUR. Торги состоялись 26 мая 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Sonntag (3)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Вюртемберг 6 крейцеров 1818 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1818 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1818 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1818 на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1818 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1818 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1818 на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1818 на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1818 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1818 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1818 на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1818 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1818 на аукционе Meister & Sonntag - May 27, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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