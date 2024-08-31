Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1818 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,91 - 2,68 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1818
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1818 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1630 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 160 EUR. Торги состоялись 26 мая 2011.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
- Meister & Sonntag (1)
- Münz Zentrum Rheinland (3)
- Reinhard Fischer (1)
- Sonntag (3)
- Teutoburger (2)
- WAG (2)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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