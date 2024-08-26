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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

20 крейцеров 1818 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1818 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 20 крейцеров 1818 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1818
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1818 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1784 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 725 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе CNG - October 5, 2021
Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе CNG - October 5, 2021
Продавец CNG
Дата 5 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Rio de la Plata - July 24, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Вюртемберг 20 крейцеров 1818 W на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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