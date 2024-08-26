Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
20 крейцеров 1818 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1818
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1818 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1784 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 725 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец CNG
Дата 5 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
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Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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