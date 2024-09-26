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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

10 крейцеров 1818 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1818 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 10 крейцеров 1818 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,9 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 10 крейцеров
  • Год 1818
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 10 крейцеров 1818 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1419 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 1400 EUR. Торги состоялись 5 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе InAsta - November 15, 2023
Продавец InAsta
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Münzen & Medaillen - February 15, 2018
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Heritage - April 16, 2014
Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Stack's - January 14, 2014
Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1818 W на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 крейцеров 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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