Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
10 крейцеров 1818 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,9 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
- Диаметр 25 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 10 крейцеров
- Год 1818
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 10 крейцеров 1818 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1419 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 1400 EUR. Торги состоялись 5 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец InAsta
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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