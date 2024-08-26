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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1818 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1818 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1818 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,104)
  • Вес 0,49 - 0,63 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1818
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1818 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1435 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 300 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
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  • Stephen Album (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1818 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1818 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1818 на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1818 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1818 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1818 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1818 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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