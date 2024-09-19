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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1835 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1835 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1835 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 1,27 - 1,49 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1835 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2038 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 25 июня 2002.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 3 крейцера 1835 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1835 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1835 на аукционе Gärtner - October 24, 2015
Продавец Gärtner
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1835 на аукционе Gärtner - June 20, 2015
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1835 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1835 на аукционе Künker - June 25, 2002
Продавец Künker
Дата 25 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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