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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1835 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гульденов 1835 W
Средняя цена 6600 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1835 W
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1835
Средняя цена 140 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1835
Средняя цена 75 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 крейцер 1835 W
Средняя цена 40 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1835
Средняя цена 25 $
Продажи
0 4
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