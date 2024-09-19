Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
5 гульденов 1835 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,34 гр
- Чистого золота (0,0962 oz) 2,9926 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 5 гульденов
- Год 1835
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 5 гульденов 1835 года со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 5321 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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