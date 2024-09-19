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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

5 гульденов 1835 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 5 гульденов 1835 года W - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 5 гульденов 1835 года W - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого золота (0,0962 oz) 2,9926 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 5 гульденов 1835 года со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 5321 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Вюртемберг 5 гульденов 1835 W на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
5661 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Вюртемберг 5 гульденов 1835 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
5041 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Вюртемберг 5 гульденов 1835 W на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 5 гульденов 1835 W на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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