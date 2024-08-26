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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1835 года "Тип 1824-1837" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1835 года "Тип 1824-1837" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1835 года "Тип 1824-1837" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,104)
  • Вес 0,49 - 0,63 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1835 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1789 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • La Galerie Numismatique (1)
  • Teutoburger (1)
  • VL Nummus (1)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1835 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1835 на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1835 на аукционе La Galerie Numismatique - October 30, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1835 на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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