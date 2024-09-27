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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1835 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1835 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1835 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1835 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2141 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • WAG (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1835 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1835 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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