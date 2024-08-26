Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1835 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,49 гр
- Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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