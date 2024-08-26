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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1835 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,49 гр
  • Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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