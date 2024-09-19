Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1835 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,147)
- Вес 0,67 - 0,82 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1835
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1835 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2039 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55 EUR. Торги состоялись 25 июня 2002.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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