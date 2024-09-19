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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1835 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1835 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1835 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,147)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1835 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2039 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55 EUR. Торги состоялись 25 июня 2002.

Сохранность
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  • WAG (2)
Вюртемберг 1 крейцер 1835 W на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Вюртемберг 1 крейцер 1835 W на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1835 W на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1835 W на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1835 W на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1835 W на аукционе Münzen & Medaillen - October 8, 2003
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 8 октября 2003
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1835 W на аукционе Künker - June 25, 2002
Продавец Künker
Дата 25 июня 2002
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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