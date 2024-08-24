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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1839 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1839 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1839 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,18 - 1,37 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1839
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1839 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1865 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 140 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2022.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Вюртемберг 3 крейцера 1839 на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1839 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Для продажи 3 крейцера 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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