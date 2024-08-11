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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1839 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гульденов 1839 W
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1839
Средняя цена 200 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 гульден 1838-1856 Инкузный брак
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1839
Средняя цена 180 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1839
Средняя цена 200 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 крейцера 1839
Средняя цена 90 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1839
Средняя цена 70 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
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