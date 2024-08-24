Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
5 гульденов 1839 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,34 гр
- Чистого золота (0,0962 oz) 2,9926 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 5 гульденов
- Год 1839
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 5 гульденов 1839 года со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 5323 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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- Stack's (1)
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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