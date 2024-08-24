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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

5 гульденов 1839 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 5 гульденов 1839 года W - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 5 гульденов 1839 года W - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого золота (0,0962 oz) 2,9926 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1839
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 5 гульденов 1839 года со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 5323 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Künker (4)
  • Sonntag (2)
  • Stack's (1)
Вюртемберг 5 гульденов 1839 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1935 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Вюртемберг 5 гульденов 1839 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2889 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Вюртемберг 5 гульденов 1839 W на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1839 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 5 гульденов 1839 W на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 5 гульденов 1839 W на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1839 W на аукционе Stack's - April 24, 2009
Вюртемберг 5 гульденов 1839 W на аукционе Stack's - April 24, 2009
Продавец Stack's
Дата 24 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1839 W на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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