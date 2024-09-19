Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1839 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1839
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1839 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4361 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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- Rauch (1)
- Sonntag (1)
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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