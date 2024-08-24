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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1839 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1839 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1839 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1839
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1839 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1210 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 600 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (2)
  • Zöttl (2)
Вюртемберг 6 крейцеров 1839 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
645 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1839 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Вюртемберг 6 крейцеров 1839 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1839 на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1839 на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1839 на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1839 на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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