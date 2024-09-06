Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 гульден 1839 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 гульден
- Год 1839
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1141 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 410 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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