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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1839 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1839 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1839 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1839
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1141 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 410 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
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  • Aurea (1)
  • Grün (1)
  • Künker (2)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Numismatica Ranieri (3)
  • Rauch (1)
  • Sonntag (2)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Вюртемберг 1 гульден 1839 на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 1200 CZK
Вюртемберг 1 гульден 1839 на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
465 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1839 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1 гульден 1839 на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1 гульден 1839 на аукционе Numismatica Ranieri - April 11, 2021
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1 гульден 1839 на аукционе Numismatica Ranieri - April 4, 2020
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1839 на аукционе Rauch - September 15, 2018
Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Вюртемберг 1 гульден 1839 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1 гульден 1839 на аукционе Numismatica Ranieri - May 22, 2016
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 22 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1839 на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1 гульден 1839 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1839 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1839 на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 1 гульден 1839 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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