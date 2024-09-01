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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1831 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1831 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1831 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 1,27 - 1,49 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1831 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1676 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 375 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
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Вюртемберг 3 крейцера 1831 на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1831 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
446 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1831 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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