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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1848 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1848 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1848 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,18 - 1,37 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1848
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1848 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 6970 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 48 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 3 крейцера 1848 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1848 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Вюртемберг 3 крейцера 1848 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2010
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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