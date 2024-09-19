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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1848 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1848 A.D.
Средняя цена 950 $
Продажи
0 44

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1848
Средняя цена 200 $
Продажи
1 93
Аверс
Реверс
1 гульден 1848
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 гульден 1838-1856 Инкузный брак
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1848
Средняя цена 130 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1848
Средняя цена 25 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1848
Средняя цена 50 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1848
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
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