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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 гульдена 1848 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1848 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 гульдена 1848 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1848
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1848 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 27180 проданному на аукционе Heritage Auctions за 920 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе ANTIUM AURUM - May 22, 2024
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе Busso Peus - April 26, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе cgb.fr - January 23, 2024
Продавец cgb.fr
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Вюртемберг 2 гульдена 1848 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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