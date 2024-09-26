Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 гульдена 1848 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1848
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1848 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 27180 проданному на аукционе Heritage Auctions за 920 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
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