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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1848 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1848 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1848 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Münzenonline

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1848
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1848 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 927 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 35 EUR. Торги состоялись 20 июня 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Münzenonline (1)
  • Russiancoin (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1848 на аукционе Münzenonline - April 23, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 CHF
Вюртемберг 6 крейцеров 1848 на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Вюртемберг 6 крейцеров 1848 на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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