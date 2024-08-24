Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1848 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Münzenonline
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,14 - 2,82 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1848
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1848 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 927 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 35 EUR. Торги состоялись 20 июня 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Münzenonline (1)
- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск