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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1848 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1848 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1848 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1848
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1848 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 26707 проданному на аукционе Heritage Auctions за 253 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1848 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 49 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1848 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1848 на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1848 на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1848 на аукционе Zöttl - June 26, 2021
Продавец Zöttl
Дата 26 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1848 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1848 на аукционе Darabanth - May 15, 2020
Продавец Darabanth
Дата 15 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1848 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1848 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1848 на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1848 на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1848 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Вюртемберг 1/2 гульдена 1848 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1848 на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1848 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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