Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1848 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1848
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1848 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 26707 проданному на аукционе Heritage Auctions за 253 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Darabanth
Дата 15 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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