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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1848 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1848 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1848 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,86 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1848
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1848 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (5)
Вюртемберг 1 крейцер 1848 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1848 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1848 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1848 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1848 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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