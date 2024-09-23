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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Дукат 1848 года A.D. (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Дукат 1848 года A.D. - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Дукат 1848 года A.D. - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Дукат
  • Год 1848
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1848 года со знаком A.D.. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1317 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
998 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
698 $
Цена в валюте аукциона 640 EUR
Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Stack's - March 22, 2022
Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Münzenonline - October 25, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Katz - September 13, 2017
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Stack's - August 10, 2016
Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Вюртемберг Дукат 1848 A.D. на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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