Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Дукат 1848 года A.D. (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Дукат
- Год 1848
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1848 года со знаком A.D.. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1317 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
698 $
Цена в валюте аукциона 640 EUR
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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