Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1832 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1832 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1832 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 1,27 - 1,49 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1832 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1211 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 600 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Sonntag (4)
  • WAG (2)
Вюртемберг 3 крейцера 1832 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
733 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1832 на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1832 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 3 крейцера 1832 на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 3 крейцера 1832 на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 3 крейцера 1832 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 3 крейцера 1832 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 3 крейцера 1832 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 3 крейцера 1832 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Монеты Вюртемберга 1832 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 3 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск