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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1836 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1836 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1836 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 1,27 - 1,49 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1836 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1680 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 275 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • Künker (2)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Sonntag (3)
  • WAG (2)
Вюртемберг 3 крейцера 1836 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1836 на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1836 на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1836 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1836 на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1836 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1836 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1836 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1836 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1836 на аукционе Meister & Sonntag - November 27, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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