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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1836 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гульденов 1836 W
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1836
Средняя цена 65 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3 крейцера 1836
Средняя цена 150 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 крейцер 1836 W
Средняя цена 45 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1836
Средняя цена 30 $
Продажи
0 2
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