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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

5 гульденов 1836 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 5 гульденов 1836 года W - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 5 гульденов 1836 года W - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого золота (0,0962 oz) 2,9926 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 5 гульденов 1836 года со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе Hess Divo за 15000 CHF. Торги состоялись 30 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Hess Divo (1)
  • Künker (1)
  • Sonntag (1)
  • Westfälische (1)
Вюртемберг 5 гульденов 1836 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 5 гульденов 1836 W на аукционе Hess Divo - May 30, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность XF
Цена
15648 $
Цена в валюте аукциона 15000 CHF
Вюртемберг 5 гульденов 1836 W на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 5 гульденов 1836 W на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
13276 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR

Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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