Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
5 гульденов 1836 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,34 гр
- Чистого золота (0,0962 oz) 2,9926 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 5 гульденов
- Год 1836
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 5 гульденов 1836 года со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе Hess Divo за 15000 CHF. Торги состоялись 30 мая 2013.
Сохранность
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