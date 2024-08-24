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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1836 года "Тип 1824-1837" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1836 года "Тип 1824-1837" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1836 года "Тип 1824-1837" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,104)
  • Вес 0,49 - 0,63 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1836 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1262 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 44 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1836 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Вюртемберг 1/2 крейцера 1836 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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