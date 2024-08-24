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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1836 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1836 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1836 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,147)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1836 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4329 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 50 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1836 W на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Вюртемберг 1 крейцер 1836 W на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Вюртемберг 1 крейцер 1836 W на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1836 W на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1836 W на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1836 W на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1836 W на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1836 W на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1836 W на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1836 W на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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