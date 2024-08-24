Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1836 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,147)
- Вес 0,67 - 0,82 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1836
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1836 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4329 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 50 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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