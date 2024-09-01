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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1836 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1836 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1836 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1836 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1168 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 62 EUR. Торги состоялись 14 января 2018.

Сохранность
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  • HIRSCH (2)
  • Katz (1)
  • WAG (2)
Вюртемберг 6 крейцеров 1836 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1836 на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1836 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1836 на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1836 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 62 EUR

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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