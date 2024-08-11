Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
3 крейцера 1851 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,18 - 1,37 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1851
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1851 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1794 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 46 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
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