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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1851 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1851
Средняя цена 240 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1 гульден 1851
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 гульден 1838-1856 Инкузный брак
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1851
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 крейцера 1851
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1851
Средняя цена 25 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1851
Средняя цена
Продажи
0 0
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