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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 гульдена 1851 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1851 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 гульдена 1851 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1851
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1851 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 63412 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 14 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Heritage - April 15, 2021
Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Heritage - April 15, 2021
Продавец Heritage
Дата 15 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1851 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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