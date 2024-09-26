Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 гульдена 1851 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1851
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1851 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 63412 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 14 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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