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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1851 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1851
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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