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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1851 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1851 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1851 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,86 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1851
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1851 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1795 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 40 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • WAG (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1851 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Вюртемберг 1 крейцер 1851 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1851 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1851 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1851 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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