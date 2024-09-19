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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1843 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1843
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1843 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2406 проданному на аукционе H.D. Rauch за 320 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 86 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе InAsta - April 1, 2024
Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе InAsta - April 1, 2024
Продавец InAsta
Дата 1 апреля 2024
Сохранность F
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе Aurea - June 10, 2023
Продавец Aurea
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1843 на аукционе Felzmann - July 1, 2020
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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