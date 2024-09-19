Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 гульден 1843 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 гульден
- Год 1843
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1843 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2406 проданному на аукционе H.D. Rauch за 320 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- Aurea (4)
- Felzmann (6)
- Gärtner (1)
- Heritage (2)
- InAsta (1)
- Katz (4)
- Meister & Sonntag (1)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- NUMMUS Olomouc (3)
- Rauch (3)
- Reinhard Fischer (2)
- Russiancoin (7)
- Sonntag (1)
- VL Nummus (3)
- WAG (3)
- WDA - MiM (1)
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 1 гульден 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск