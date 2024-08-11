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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/4 крейцера 1856 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1856 года - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/4 крейцера 1856 года - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,89 - 1,15 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/4 крейцера
  • Год 1856
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/4 крейцера 1856 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4393 проданному на аукционе Katz Auction за 6 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (12)
  • Katz (2)
Вюртемберг 1/4 крейцера 1856 на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Вюртемберг 1/4 крейцера 1856 на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/4 крейцера 1856 на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/4 крейцера 1856 на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/4 крейцера 1856 на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/4 крейцера 1856 на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/4 крейцера 1856 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Вюртемберг 1/4 крейцера 1856 на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/4 крейцера 1856 на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/4 крейцера 1856 на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/4 крейцера 1856 на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/4 крейцера 1856 на аукционе BAC - April 23, 2018
Продавец BAC
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/4 крейцера 1856 на аукционе BAC - September 5, 2017
Продавец BAC
Дата 5 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/4 крейцера 1856 на аукционе BAC - December 16, 2016
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 крейцера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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