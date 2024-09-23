Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/4 крейцера 1863 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,89 - 1,15 гр
- Диаметр 15,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1863
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/4 крейцера 1863 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 929 проданному на аукционе Russiancoin за 1500 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
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