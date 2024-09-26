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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1863 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1863
Средняя цена 330 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1863
Средняя цена 490 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 крейцер 1863
Средняя цена 7 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1863
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1863
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
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