Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1863 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,66 - 0,88 гр
- Диаметр 13,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1863
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1863 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1030 проданному на аукционе Russiancoin за 750 RUB. Торги состоялись 9 ноября 2023.
Сохранность
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- Russiancoin (7)
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Где продать?
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