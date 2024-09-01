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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1863 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1863 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1863 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,88 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1863
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1863 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1030 проданному на аукционе Russiancoin за 750 RUB. Торги состоялись 9 ноября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • CoinsNB (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (7)
Вюртемберг 1 крейцер 1863 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Вюртемберг 1 крейцер 1863 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1863 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Вюртемберг 1 крейцер 1863 на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1863 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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