Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1863 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1863
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1863 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 20231 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1400 USD. Торги состоялись 15 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- Aurea (1)
- Busso Peus (2)
- Cayón (1)
- COINSNET (1)
- Emporium Hamburg (4)
- Felzmann (2)
- Gärtner (2)
- Grün (4)
- Heritage (1)
- HIRSCH (1)
- Höhn (1)
- Katz (3)
- Künker (8)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Negrini (2)
- Rare Coins (2)
- Reinhard Fischer (2)
- Rhenumis (1)
- Sonntag (7)
- Stack's (1)
- Teutoburger (4)
- UBS (1)
- V. GADOURY (1)
- VL Nummus (1)
- WAG (5)
- WCN (1)
- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Negrini
Дата 14 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи Талер 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск