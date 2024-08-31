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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1863 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1863 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1863 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1863
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1863 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 20231 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1400 USD. Торги состоялись 15 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Вюртемберг Талер 1863 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Вюртемберг Талер 1863 на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе Negrini - November 14, 2021
Продавец Negrini
Дата 14 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе Stack's - January 15, 2021
Вюртемберг Талер 1863 на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе V. GADOURY - November 29, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 29 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1863 на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1863 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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