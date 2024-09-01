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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1863 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1863 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1863 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1863
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1863 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 919 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • cgb.fr (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Kricheldorf (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (3)
Вюртемберг 1/2 гульдена 1863 на аукционе cgb.fr - October 27, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1863 на аукционе cgb.fr - April 28, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1863 на аукционе Kroha - October 19, 2019
Продавец Kroha
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
251 $
Цена в валюте аукциона 225 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1863 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1863 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1863 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1863 на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1863 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1863 на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1863 на аукционе Künker - June 17, 2013
Продавец Künker
Дата 17 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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