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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/4 крейцера 1853 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1853 года - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/4 крейцера 1853 года - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,89 - 1,15 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/4 крейцера
  • Год 1853
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/4 крейцера 1853 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 922 проданному на аукционе Russiancoin за 1200 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
Вюртемберг 1/4 крейцера 1853 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Вюртемберг 1/4 крейцера 1853 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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