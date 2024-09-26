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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1864 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1864 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1864 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,88 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1864
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1864 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2176 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 20 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1864 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Вюртемберг 1 крейцер 1864 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Вюртемберг 1 крейцер 1864 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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