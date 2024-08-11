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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1864 года "Тип 1858-1864" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1864 года "Тип 1858-1864" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1864 года "Тип 1858-1864" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 - 2,2 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1864
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1864 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 5635 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 85 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Höhn (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Александр (2)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1864 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Вюртемберг 1/2 крейцера 1864 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 140 CZK
Вюртемберг 1/2 крейцера 1864 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1864 на аукционе Александр - February 8, 2023
Вюртемберг 1/2 крейцера 1864 на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF45
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1864 на аукционе Александр - May 11, 2022
Вюртемберг 1/2 крейцера 1864 на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF45
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1864 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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