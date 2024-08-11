Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 крейцера 1864 года "Тип 1858-1864" (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,75 - 2,2 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1864
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1864 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 5635 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 85 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF45
Цена
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