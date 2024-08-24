Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1864 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1864
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1864 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC PL
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Дата 9 января 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
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Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62 PCGS
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Дата 17 октября 2022
Сохранность AU
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Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
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Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
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