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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1864 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1864 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1864 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1864
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1864 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Zöttl - February 25, 2023
Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность AU
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Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Zöttl - September 11, 2022
Продавец Zöttl
Дата 11 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Anticomondo - March 3, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
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Вюртемберг Талер 1864 на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1864 на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
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Вюртемберг Талер 1864 на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где купить?
Вюртемберг Талер 1864 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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